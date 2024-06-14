Новый тепловоз 3ТЭ28 для БАМа на 60% производительнее предшественников

По итогам первых месяцев работы коэффициент производительности работающих на Байкало-Амурской магистрали новых магистральных грузовых тепловозов 3ТЭ28 оказался на 59,7% выше, чем у широко используемых на этом полигоне советских 3ТЭ10МК.