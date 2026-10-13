Литва набрала восемь тысяч добровольцев для войны с Россией

Литва готова к тому, чтобы воевать с Россией пару недель, пока в конфликт не вступят остальные члены НАТО.
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хуйню не пишите ,это просто очередной набор,и да какое то количество добровольцев !