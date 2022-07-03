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ОАЭ осудили признание США Голанских высот территорией Израиля

ОАЭ осудили признание США Голанских высот территорией Израиля

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия осуждили признание Соединенными Штатами Голанских высот суверенной территорией Израиля, назвав это шагом, подрывающим все усилия по достижению прочного мира на Ближнем Востоке, 3 июля пишет Gulf.

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