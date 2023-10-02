Медведев пробился в полуфинал турнира в Пекине

Даниил Медведев обыграл Уго Умбера и вышел в полуфинал турнира в Пекине. В Пекине завершился четвертьфинальный матч хардового турнира категории WTA-500 в мужском одиночном разряде, в котором Даниил Медведев встречался с Уго Умбером.