Рядовой Александр Будаев, во время боя на Украине, успешно удерживал опорный пункт, отбитый у ВСУ. Благодаря его действиям, российским силам удалось захватить позиции противника, отражая атаки и стабилизируя ситуацию на самом сложном участке фронта.