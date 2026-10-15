Россия готова содействовать строительству сквозной железной дороги с севера на юг Африки. Об этом в интервью RTVI заявил замминистра иностранных дел России Георгий Борисенко в преддверии третьего саммита Россия — Африка, который пройдет в Москве 28 — 29 октября.