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Военнослужащие «Центра» рассказали о тактике освобождения Торского в ДНР

Военнослужащие «Центра» рассказали о тактике освобождения Торского в ДНР

Военнослужащие 102-го мотострелкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» рассказали о деталях освобождения населённого пункта Торское в Донецкой Народной Республике.

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