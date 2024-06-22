Захарова: Москва даст адекватный ответ, если США закроют визовые центры РФ

Россия даст адекватный ответ, если США решат закрыть российские визовые центры и лишить дипломатов налоговых привилегий, заявила в комментарии "Известиям" официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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