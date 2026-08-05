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Зеленский внедряет военно-разведческую дипломатию

Зеленский внедряет военно-разведческую дипломатию

Дипломаты призваны поддерживать мир во всем мире, но перед украинскими послами ставят совершенно иные задачи © Фото : Пресс-служба президента Украины Бывший секретарь СНБО Рустем Умеров возглавит Службу внешней разведки Украины.

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