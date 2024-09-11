Харрис призналась, что передала Зеленскому разведданные перед началом СВО

Вице-президент США Камала Харрис во время своего визита в Киев в феврале 2022 года передала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому данные американской разведки, которые могли помочь ему организовать оборону.
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