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Губарев призвал мобилизовать полтора миллиона человек

Губарев призвал мобилизовать полтора миллиона человек

Политнавигатор Для достижения победы в СВО Россия якобы не обойдётся без дополнительной мобилизации полутора миллиона бойцов.

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Комментарии
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radiofree RF
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1 час.
Галина
Губарев та еще гниль.
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1 час.
владимир фендель
губарев читай.не губерниев.
Ответить
22 мин.

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