В WADA нашли «неточности» в статье о сокрытии экспертизы в деле Валиевой

В антидопинговом агентстве заявили, что эксперимент, подтвердивший версию о возможности случайного попадания запрещенного вещества в организм российской фигуристки, не был частью официального расследованияWADA исключило из дела Валиевой заключение эксперта в ее защиту.
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