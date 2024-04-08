Гороскоп на 9 апреля 2024 года от Тамары Глобы: держите под контролем свои эмоции Даниил АрхаровАстролог Тамара Глоба призывает всех представителей знаков зодиака к особой сосредоточенности и внимательности 9 апреля 2024 года, подчеркивая важность ответственного подхода к поставленным задачам и контроля над эмоциями.