Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле

Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле

Российские пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле © Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram Политический деятель Захар Прилепин и российские пранкеры Вован и Лексус после получения госнаград в Кремле, 4 июля 2024 года МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.

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Комментарии
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Александр Симаков
Как так-то? Пресс-служба Политического Деятеля Захара  Прилепина ни словом не обмолвилась о подвигах самого Захара, но расписала  заслуги Вована и Лексуса!  Там, на фотографии, помимо Политического Деятеля Прилепина и Вована с Лексусом ещё какой-то мужик.  Поздравляем Вована и Лексуса с наградой! Заслужили!
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