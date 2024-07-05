Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле

Александр Симаков

Как так-то? Пресс-служба Политического Деятеля Захара Прилепина ни словом не обмолвилась о подвигах самого Захара, но расписала заслуги Вована и Лексуса! Там, на фотографии, помимо Политического Деятеля Прилепина и Вована с Лексусом ещё какой-то мужик. Поздравляем Вована и Лексуса с наградой! Заслужили!