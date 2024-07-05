Российские пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле © Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram Политический деятель Захар Прилепин и российские пранкеры Вован и Лексус после получения госнаград в Кремле, 4 июля 2024 года МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле
Комментарии
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Александр Симаков
Как так-то? Пресс-служба Политического Деятеля Захара Прилепина ни словом не обмолвилась о подвигах самого Захара, но расписала заслуги Вована и Лексуса! Там, на фотографии, помимо Политического Деятеля Прилепина и Вована с Лексусом ещё какой-то мужик. Поздравляем Вована и Лексуса с наградой! Заслужили!
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