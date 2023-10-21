Newsweek: у ВСУ закончилось время на проведение контрнаступления

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukraine Presi У украинской армии закончилось время на проведение контрнаступление, ведь близится зима, что серьезно ухудшает их положение, пишет американский журнал Newsweek.
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