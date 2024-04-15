Иностранец совершил «кражу века» в Санкт-Петербурге. Он похитил из банка 1,5 миллиарда рублей

В Санкт-Петербурге продолжается следствие по делу о банковской «краже века»Кадр: фильм «Ограбление на Бейкер-Стрит» В Санкт-Петербурге продолжается следствие по делу гражданина Молдовы Артура Барбынца, который в начале марта умудрился совершить «кражу века» — он похитил из местного банка деньги и ценности на рекордные 1,6 миллиарда рублей.
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