Иностранец совершил «кражу века» в Санкт-Петербурге. Он похитил из банка 1,5 миллиарда рублей

В Санкт-Петербурге продолжается следствие по делу о банковской «краже века»Кадр: фильм «Ограбление на Бейкер-Стрит» В Санкт-Петербурге продолжается следствие по делу гражданина Молдовы Артура Барбынца, который в начале марта умудрился совершить «кражу века» — он похитил из местного банка деньги и ценности на рекордные 1,6 миллиарда рублей.