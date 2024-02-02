Циничные мерзавцы...

фарид сабиров Надо РОССИИ тоже поставлять все виды вооружения и ХУСИТАМ и ХАММАС и вообще всем врагам амеров . Пусть они их мочат по всему миру

ВераВерная У бандеромразей ничего нормального нет. Это уроды, генетический мусор, человечьи очистки. Единственное, что с ними можно сделать - это уничтожить!