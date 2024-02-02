Медвежий угол
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Медвежий угол

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Циничные мерзавцы...

Циничные мерзавцы...

История со сбитым окраиной российским самолетом ИЛ-76, который вез украинских военнопленных на обмен, получила удивительное продолжение.

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Комментарии
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фарид сабиров
Надо РОССИИ тоже поставлять все виды вооружения и ХУСИТАМ и ХАММАС и вообще всем врагам амеров . Пусть они их мочат по всему миру
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19 час.
ВераВерная
У бандеромразей ничего нормального нет. Это уроды, генетический мусор, человечьи очистки. Единственное, что с ними можно сделать - это уничтожить!
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18 час.
виктор амосов
Они такие были всегда, по себе знаю, дятька хохлом был...
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17 час.

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