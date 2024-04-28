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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Россиян предупредили о новой схеме воровства аккаунтов в Telegram

Россиян предупредили о новой схеме воровства аккаунтов в Telegram

МОСКВА, 28 апреля, ФедералПресс. Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал о новой схеме воровства аккаунтов в мессенджерах, которая стала популярна в последнее время.

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