Россиян предупредили о новой схеме воровства аккаунтов в Telegram

МОСКВА, 28 апреля, ФедералПресс. Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал о новой схеме воровства аккаунтов в мессенджерах, которая стала популярна в последнее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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