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Регионы России

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Нэйт Поллард стал игроком «Динамо-Владивосток»

Нэйт Поллард стал игроком «Динамо-Владивосток»

26-летний баскетболист был чемпионом российской Суперлиги в составе команды ЧБК в прошедшем сезоне. На его счету средние показатели 13,7 очков, 6,9 подборов, 2,1 передач, 1,5 перехватов и 1,1 блокшота за матч.

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