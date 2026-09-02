Нэйт Поллард стал игроком «Динамо-Владивосток»

26-летний баскетболист был чемпионом российской Суперлиги в составе команды ЧБК в прошедшем сезоне. На его счету средние показатели 13,7 очков, 6,9 подборов, 2,1 передач, 1,5 перехватов и 1,1 блокшота за матч.