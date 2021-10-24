Дочь нынешнего главы Филиппин и сын предыдущего обсудили сотрудничество

Обсуждение способов, которые могут помочь кандидату в президенты Филиппин на предстоящих выборах Бонгбонгу Маркосу, произошло в ходе его встречи с дочерью нынешнего президента страны Сары Дутерте, сообщила она 24 октября в интервью журналистам.