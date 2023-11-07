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Закон и Порядок

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«Для русских все дороги к победе сейчас открыты». France24, TV5Monde

«Для русских все дороги к победе сейчас открыты». France24, TV5Monde

«Мы недооценили Путина, потому что мы его изображали карикатурно, но все настоящие специалисты по России предупреждали, нельзя недооценивать русских, они часто начинали войны с поражений, но в итоге непременно побеждали, потому что они обладают способностью адаптироваться» (Генерал Франсуа Шованси) Когда я приехала полтора года назад на Украину, я не знала никого.

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