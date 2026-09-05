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У 8 из 10 молодых людей обнаружен синдром тройной угрозы

У 8 из 10 молодых людей обнаружен синдром тройной угрозы

Новое исследование показало, что почти у 80% молодых людей диагностировано недавно выявленное заболевание, которое включает в себя три отдельные медицинские проблемы .

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