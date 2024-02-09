Житель Ноябрьска убил соседа из-за обиженной женщины

В Ноябрьске будут судить мужчину, который до смерти избил соседа из-за женщины. Как сообщает Следком округа, в Ноябрьске отправили в суд дело 38-летнего местного жителя, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.