Кто владеет Украиной и кто ответит за войну. Украинские эксперты и политики о цене евромечты

© РИА Новости . Павел Паламарчук В украинском экспертном сообществе пытаются понять, какую роль отведут Украине в формируемом сейчас новом миропорядке, многие ли украинцы до этого доживут и будут ли они хозяевами в своей стране.
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