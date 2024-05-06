Воскресение Христово. Победа над смертью

Где пребывал Господь Своей душою после того, как Он умер? По верованию Церкви, Он сошел в ад со Своей спасительной проповедью и вывел оттуда души уверовавших в Него Воскресение Христово — основа нашей веры.
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