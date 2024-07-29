360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 293 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Так им пиариться больше нечем...Песков: демократы...
  • Крым НАШ Крымский
    В Минске более социально,тонко неуловимо залазят в карман пенсионеру.Минтруда РБ вполне осознано создало КОНСТРУКЦИЮ ...В Перми преступни...
  • Алексей
    Юристу Свечниковой совсем видимо заняться нечем.😁Юрист Свечникова ...

Врач Кульгавчук назвал рассеянность первым признаком деменции

Врач Кульгавчук назвал рассеянность первым признаком деменции

Деменция прогрессирует постепенно, поэтому очень важно не упустить первые признаки заболевания. Ими нередко становятся рассеянность и забывчивость, рассказал психиатр Евгений Кульгавчук в эфире радио Sputnik.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх