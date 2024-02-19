В Турции разработали лазерный комплекс ПВО

Турция разработала лазерное оружие с использованием элементов искусственного интеллекта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на TRT Haber, одним из его видов является система вооружения направленной энергии ALKA, созданная компанией Roketsan.
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