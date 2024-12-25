Депутат ГД Чаплин: часть граждан получит досрочно социальные выплаты в декабре

Некоторые российские пенсионеры в декабре досрочно получат пенсию за январь. Это затронет тех, кому выплаты перечисляют через банковские счета в то же время, когда будут новогодние каникулы, объяснил RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.