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Депутат ГД Чаплин: часть граждан получит досрочно социальные выплаты в декабре

Депутат ГД Чаплин: часть граждан получит досрочно социальные выплаты в декабре

Некоторые российские пенсионеры в декабре досрочно получат пенсию за январь. Это затронет тех, кому выплаты перечисляют через банковские счета в то же время, когда будут новогодние каникулы, объяснил RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

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