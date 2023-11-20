ВКС России ударили по пяти бригадам ВСУ на Купянском направлении

За минувшие сутки лётчики нанесли ракетно-бомбовые удары по местам дислокации пяти бригад ВСУ.В ходе боевых действий на Купянском направлении ВКС России группировки войск "Запад" нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки", — об этом как отмечают РИА Новости сегодня сообщил начальник пресс-службы группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.