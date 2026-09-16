Владимир Васильев в Твери: о важности уважения, языков и заботы о детях

Владимир Васильев в Твери: добро, уважение и межнациональный мир как основа воспитания. В рамках рабочего визита в Тверь руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, глава Ассамблеи народов России Владимир Васильев принял участие в общегородском родительском собрании в школе № 57.