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Владимир Васильев в Твери: о важности уважения, языков и заботы о детях

Владимир Васильев в Твери: о важности уважения, языков и заботы о детях

Владимир Васильев в Твери: добро, уважение и межнациональный мир как основа воспитания. В рамках рабочего визита в Тверь руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, глава Ассамблеи народов России Владимир Васильев принял участие в общегородском родительском собрании в школе № 57.

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