Российские бойцы отобрали у ВСУ самую последнюю новинку НАТО

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Ну во-первых они читают наш весь эфир , а у нас уже давно и предложено и исполнено и гораздо лучше и уже каждому аппарату дано назначение и дано направление , в котором можно развивать дальнейшие преобразования . А то что у них так это плагиат и к тому же ещё не известна цель и назначение , не говоря об управлении . И не надо разбрасываться деньгами , а организовывать конкурсы под задачи . Это будет эффективней