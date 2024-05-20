Бойцы ВС РФ захватили роботизированную платформу THeMIS эстонского производителя MILREM ROBOTICS. Такие платформы уже приняты на вооружение стран НАТО.
Российские бойцы отобрали у ВСУ самую последнюю новинку НАТО
Комментарии
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V
Valery
Испытал - дай испытать другому.
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19 час.
Юрий Астахов
Пусть пришлют начальника штаба для проверки в боевых условиях. Тысяч 100 за это можно дать...
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18 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну во-первых они читают наш весь эфир , а у нас уже давно и предложено и исполнено и гораздо лучше и уже каждому аппарату дано назначение и дано направление , в котором можно развивать дальнейшие преобразования . А то что у них так это плагиат и к тому же ещё не известна цель и назначение , не говоря об управлении . И не надо разбрасываться деньгами , а организовывать конкурсы под задачи . Это будет эффективней
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16 час.
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