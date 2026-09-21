Хавбек «Арсенала» Гимараэс про 0:3 с «Брайтоном»: «Мы были слишком небрежными с мячом и проигрывали единоборства. В ранге чемпиона нельзя такое позволять»

Хавбек « Арсенала » Бруно Гимараэс оценил поражение от « Брайтона » (0:3) в 5-м туре АПЛ . «Мы очень разочарованы и должны извлечь уроки из своих ошибок, поскольку сыграли гораздо ниже своего уровня.