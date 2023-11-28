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  • Андрей Миронов
    Спасибо, улыбнулоРаньше я разводил...
  • Хелен
    Моё восхищение👍😘😂Я влюбился!
  • Элеонора Коган
    Да, очень трогательно!!!Такая нежная любовь!!! И детишки,            я думаю, будут довольны!!!Я влюбился!

Виртуальный мир

Виртуальный мир

- Папочка! Я выхожу замуж! Лёша такой замечательный! Я его очень люблю!  Мы  познакомились  ВКонтакте,  потом  встретились  в Одноклассниках  и  долго  общались  в  What’sApp!- Замечательно, дочка!  Счастья тебе и любви! Зарегистрируетесь в Twitter, свадьбу сыграете в Инстаграмме, а когда муж через пару месяцев тебе надоест, выставишь его на Avito! Новости Интернета: В Японии сыграли первую в мире виртуальную свадьбу.

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