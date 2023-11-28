Виртуальный мир

- Папочка! Я выхожу замуж! Лёша такой замечательный! Я его очень люблю! Мы познакомились ВКонтакте, потом встретились в Одноклассниках и долго общались в What’sApp!- Замечательно, дочка! Счастья тебе и любви! Зарегистрируетесь в Twitter, свадьбу сыграете в Инстаграмме, а когда муж через пару месяцев тебе надоест, выставишь его на Avito! Новости Интернета: В Японии сыграли первую в мире виртуальную свадьбу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии