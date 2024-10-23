Мурал в честь участника СВО Кондратенко появился на фасаде дома по улице Гоголя

Николай Кондратенко героически погиб при исполнении задач специальной военной операции. В Новосибирске торжественно открыли мурал в честь Героя России, участника специальной военной операции, гвардии прапорщика Николая Кондратенко.
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