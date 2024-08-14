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Царьград

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Украина пошла на Курск ради "козыря на столе". Но просчиталась. Эксперт уверен: "Это станет бумерангом"

Украина устроила наступление на Курскую область ради"козыря на столе переговоров", уверен турецкий политический обозреватель Йигит Санер.

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