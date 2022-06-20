Попытка Литвы блокировать транзит в Калининград аннулирует правомерность её членства в ЕС, — сенатор Климов

Сенатор Андрей Климов заявил, что попытка властей Литвы частично заблокировать транзит российских грузов в Калининград может окончится серьёзными проблемами не только для Вильнюса, но и для ЕС и НАТО.
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