9 изменений, которые происходят после менопаузы — и требуют внимания

Менопауза — время, когда нашему телу требуется особенная забота. Какие болезни чаще всего развиваются у женщин после климакса? Менопауза, через которую предстоит пройти практически каждой женщине (в среднем возраст ее наступления – 51-53 года) означает не только прекращение менструации ….
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