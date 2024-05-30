9 изменений, которые происходят после менопаузы — и требуют внимания

Менопауза — время, когда нашему телу требуется особенная забота. Какие болезни чаще всего развиваются у женщин после климакса? Менопауза, через которую предстоит пройти практически каждой женщине (в среднем возраст ее наступления – 51-53 года) означает не только прекращение менструации ….