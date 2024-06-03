Девушка, подарившая тело Эшли в Resident Evil 4, разделась в образе Кирары из Genshin Impa...

Девушка, подарившая тело Эшли в Resident Evil 4, разделась в образе Кирары из Genshin ImpactМодель с ником PeachMilky, ставшая прообразом Эшли в ремейке Resident Evil 4, опубликовала новые фотографии с косплеем Кирары из Genshin Impact.