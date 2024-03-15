Международные наблюдатели работают на выборах президента - 2024 в Новосибирске

Десант международных наблюдателей посетит избирательные участки, ознакомится с работой участковых избирательных комиссий, а также оценит работу центра общественного наблюдения, который открылся на базе Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств.
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