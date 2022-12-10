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Шарль Леклер: «С Вассером у меня всегда были хорошие отношения, мне нравились его прямота и честность»

Шарль Леклер прокомментировал слухи о переходе Фредерика Вассера в «Феррари». Вассер и Леклер уже работали вместе в «Заубере» (ныне «Альфа Ромео»).

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