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Экс-главкома ВМС Казахстана арестовали за гибель военных на учениях

Экс-главкома ВМС Казахстана арестовали за гибель военных на учениях

В процессе расследования уголовного дела, связанного с гибелью военнослужащих во время учений в Каспийском море, задержан бывший главнокомандующий Военно-морскими силами (ВМС) Казахстана, заявили в МВД республики.

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