Коробченко: Число компаний – участниц «Гонки Героев» выросло в полтора раза

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ Число компаний, участвующих в пятой, юбилейной «Гонке Героев: От рассвета до заката!», проходящей сегодня в Менделеевске, увеличилось по сравнению с предыдущим годом в полтора раза – с чуть более 300 до 450.