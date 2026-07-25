Коробченко: Число компаний – участниц «Гонки Героев» выросло в полтора раза

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ Число компаний, участвующих в пятой, юбилейной «Гонке Героев: От рассвета до заката!», проходящей сегодня в Менделеевске, увеличилось по сравнению с предыдущим годом в полтора раза – с чуть более 300 до 450.
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