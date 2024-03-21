Чаплин объяснил, как не переплачивать за электричество на даче

Член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что «сельский тариф» на электроэнергию применяется только к дачам, которые расположены в границах села, деревни или поселка, сообщает NEWS.
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