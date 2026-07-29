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Татар-информ

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Мухаметшин в Челнах открыл турнир по волейболу среди участников спецоперации

Мухаметшин в Челнах открыл турнир по волейболу среди участников спецоперации

Почетный Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин Фото: пресс-служба Госсовета РТ Сегодня в Набережных Челнах, в спортивной школе №11, начался I турнир на Кубок президента Федерации волейбола РТ по волейболу сидя среди участников специальной военной операции.

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