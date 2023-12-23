Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мы разные…

Мы разные…

Ситуация: практически каждый дом в городе – хорошо оборудованные огневые точки. Как без излишнего риска для своего л/с ликвидировать боевиков, имея в распоряжении абсолютно любые средства поражения? Ответ, в принципе, очевиден, поэтому вводим в уравнение одно неизвестное: наличие или отсутствие в домах мирных жителей.

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