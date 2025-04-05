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«Вернуть Путину»: На Западе рассказали, что ждет Европу этим летом

«Вернуть Путину»: На Западе рассказали, что ждет Европу этим летом

В немецком издании «Spiegel» рассказали, что Западу придётся вернуть России все замороженные активы уже этим летом https://listaj.

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