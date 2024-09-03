Эксперты по этике указали на конфликт интересов в отношении криптопроекта семьи Трамп

Организации по этике в США выражают обеспокоенность по поводу нового бизнеса семейной четы Трампа. Погружение его сыновей в криптоиндустрию с проектом World Liberty Financial, может стать проблемой, в случае нового президентского срока отца.
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