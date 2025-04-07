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Перемирие с Украиной к Пасхе: вероятность тает

Перемирие с Украиной к Пасхе: вероятность тает

Менее двух недель остаётся до одного из наиболее почитаемых христианами праздника – Пасхи (Христова Воскресенья).

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