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ГД вводит фактическую индексацию при выплате пособий родным погибшего полицейского

ГД вводит фактическую индексацию при выплате пособий родным погибшего полицейского

Госдума на заседании 14 октября приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается индексировать пособия родным погибших военнослужащих и полицейских на момент фактической выплаты.

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