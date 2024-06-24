Самый дорогой друг Корейского народа

Завершившийся на днях визит президента России Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую (!) Республику и в Социалистическую (!) Республику Вьетнам вызвал по сообщениям официальных российских СМИ, «неподдельный интерес и тревожные оценки со стороны США и их приспешников».