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Самый дорогой друг Корейского народа

Самый дорогой друг Корейского народа

Завершившийся на днях визит президента России Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую (!) Республику и в Социалистическую (!) Республику Вьетнам вызвал по сообщениям официальных российских СМИ, «неподдельный интерес и тревожные оценки со стороны США и их приспешников».

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